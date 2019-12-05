Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (7)

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TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
05.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:05
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı.
Kaynak: DHA