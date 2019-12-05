05.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:08

Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (6)

KATİL ZANLISINI FOTOĞRAFTAN TANIYIP, ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'u, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinden tanıyıp, polise ihbar eden esnaf Alpay Taşçı, DHA'ya konuştu.

Katil zanlısını, sosyal medyadan gördüğü fotoğraftan tanıdığını, takip etmeye başladığını, bu sırada polise ihbarda bulunduğunu anlatan Alpay Taşçı, Sosyal medyada şahsın resmini gördüm. İş yerimin önünden geçen biri dikkatimi çekti. Baktım sosyal medyadaki fotoğrafa benziyor. İş yerimin bitişiğindeki lokantaya girdiğini gördüm. Lokantaya gidip, parasının olmadığını söyleyip, yemek istemiş. Vermemişler. Dışarı çıkınca takibe başladım. Bir taraftan da 155'i arayarak polise ihbarda bulundum. Ekip göndereceklerini söylediler. Yürüyerek peşinden gittim. Sürekli etrafına bakıyordu, kaçmak için hızlandığı sırada çevredeki vatandaşların da yardımıyla yakaladık. O esnada polis de gelmişti. Polis otosuna bindirilip, götürüldü dedi.

'DUYARLI OLMAMIZ LAZIM'

Taşçı, herkesin bu gibi konularda duyarlı davranması gerektiğini belirterek, İnsanlar bir olay görüyor, duyarsız davranıyor. 'Banane olan olmuş' diyor. Aslında böyle olmamak lazım. Bu annemiz, kardeşimiz olabilir. Benim de başıma gelebilir. Kadın öldürmek bir terördür. Televizyonu açıyoruz her gün kadın cinayeti görüyoruz. Bunu durdurmak yine bizim elimizde. Emniyet güçleri yardım ediyor, hangisine koşsun. Olay bir değil, iki değil. Toplum olarak bizim de duyarlı olmamız lazım diye konuştu.

LOKANTAYA GİDİP YEMEK İSTEMİŞ

Katil zanlısının lokantasına gelerek yemek istediğini söyleyen Tarık Bilgihan da Olay günü, akşam saatlerinde lokantaya geldi, elinde bir kağıt vardı. 'Bu numaraya ulaşamadım, param vardı, şu an yok. Bana ekmek içi döner verir misin Cezaevinden yeni çıktım param yok' dedi. Ben de 'Burada işçiyim veremem' dedim. Dün yine geldi, yemek istedi. Ben yemek vermeyince, buradan çıktı. O sırada yan tarafta işyeri olan arkadaşımız geldi, şahsı katil zanlısına benzediğini, sosyal medyada fotoğraftaki kişinin o olduğun söyledi. Arkadaşımız kendisini takip ederek gitti, sonra yakalandı diye konuştu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ceren Özdemir'İn öldürülmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Katil zanlısının yakalandığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi

Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir. Şüpheli Ö.A.'ya, 2005 yılında işlemiş olduğu 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15082005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, 'Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği' hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01122019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir.

Kaynak: DHA

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