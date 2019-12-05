Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (12)
ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTIOrdu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı.
05.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:32
ÇİRKİN PAYLAŞIMA GÖZALTI
Ordu'da, evinin bulunduğu bina önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan bir kişi Kabadüz ilçesinde gözaltına alındı. Ordu Adliyesi'ne sevk edilen ismi öğrenilemeyen kişi ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA