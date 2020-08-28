Ceren Duman'ı molozların döküldüğü yere gömen 2 kişi adliyeye sevk edildi
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Ceren Duman'ı molozların döküldüğü yere gömen 2 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde, molozların döküldüğü yerde 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgisi olan 2 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ceren Duman'ı molozların döküldüğü yere gömen 2 kişi adliyeye sevk edildi
28.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:55

İzmir'in Bornova ilçesinde, molozların döküldüğü yerde 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedinin bulunmasının ardından olayla ilgisi olan 2 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde L.A. (55) adında bir kişi, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. L.A., oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö. tarafından bir genç kızın moloz dökülen alana gömüldüğünü ve oğlu T.Y.'nin suçsuz olduğunu söyleyerek ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, moloz dökülen alana giderek çalışma başlattı. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda saat 02.00 sıralarında Ceren Duman'ın olduğu belirtilen 16 yaşındaki genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cesedinin, savcının yaptığı incelemelerden sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ceren Duman'ın sosyal medyadan tanıştığı S.Ö. ve T.Y. ile birlikte 21 Ağustos Cuma günü saat 01: 30 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan bir stüdyo daire kiraladığını ve burada alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi. Bir süre sonra Ceren Duman'ın ağzından köpük geldiğini ve hayatını kaybettiğini gören S.Ö. ve T.Y., genç kızın cesedini dairede bırakarak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra Naldöken Mahallesi'nde bulunan moloz döküm alanına giden S.Ö. ve T.Y.'nin, burada bir çukur kazarak genç kızı gömdüğü öğrenildi.

KAN DONDURAN İFADELER!

Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan 2 şüpheliden Duman'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ö. (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirterek, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım" dedi.

S.Ö., İFADESİNİN DEVAMINDA KAN DONDURAN ŞU SÖZLERE YER VERDİ:

"Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum."

Öte yandan şüphelilerden T.Y.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan S.Ö. ve T.Y., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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