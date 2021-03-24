Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi'nin yargı süreci başladı
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Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi'nin yargı süreci başladı

24.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:09
Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi'nin yargı süreci başladı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27), görevi başında öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi'nin (80), tanık olarak dinlendiği duruşmadaki sözleri nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına başlandı.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27), görevi başında öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi'nin (80), tanık olarak dinlendiği duruşmadaki sözleri nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına başlandı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak görevini icra eden Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde üniversitedeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi, suçlayıcı ifadeler kullanarak Ceren Damar Şenel'e yönelik, "Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması" sözlerini kullanmıştı. Dava sonrası Şenel'in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada "ölenin hatırasına hakaret" suçlamasıyla dava açılan Elçi'nin yargılanmasına Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

"En üst sınırdan ceza verilsin"

Duruşmaya, tutuksuz sanık Elçi'nin avukatı Vahit Bıçak'ın yanı sıra Mustafa Damar, eşi Feyzan Damar ile ailenin avukatları katıldı. Duruşmada söz alan müşteki Mustafa Damar, sanığın sarf ettiği sözlerle rahmetli kızına iftira attığını, sanığın yakınları tarafından atılan bu iftira ve hakaretler nedeniyle ailecek zor günler geçirdiklerini ifade etti. Damar, şikayetçi olduklarını belirterek, sanığa topluma örnek olacak şekilde en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve bazı kadın avukatlar da duruşmaya katılma talebinde bulundu. Sanık Avukatı Vahit Bıçak, davanın cinayet davası olmadığı, bu nedenle suçtan zarar gören olmadıkları için, katılma taleplerinin reddedilmesini istedi. Müvekkilinin tanık olarak dinlendiği davada yaşı itibariyle kullandığı tabirin deyim niteliğinde olduğunu, bu nedenle ceza almaması gerektiğini talep etti. Savunmaların ardından tarafların taleplerini dinleyen mahkeme, müşteki avukatlarının sanığın bir sonraki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil edilmesini, sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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