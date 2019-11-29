Ceren Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi (2) Yeniden

29.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:50

ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27), kopya çekerken yakaladığı için öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan İsmail Hikmet için savcı, ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

2'NCİ DURUŞMAAnkara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına, tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet, takım elbiseli ve traş olmuş şeklide katıldı. Duruşmada, Ceren Damar'ın babası Mustafa, annesi Feyza, kız kardeşi Selin, meslektaşları, öğrencileri ve kadın örgütü temsilcileri de hazır bulundu. Duruşmaya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle salon önünde izdiham yaşandı. Bu nedenle dışarıda kalanlar ile polis arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.EŞİNDEN PROVAKASYON UYARISIDuruşma başlamadan önce Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, sanık tarafının duruşmanın kapalı görülmesi için başvuru yaptığını anımsatarak, "Arkadaşlar, duruşmanın kapalı yapılması için provokasyon, ağır tahrik yapılabilir. Hiçbir şekilde katile, ailesine, avukatına ve onun ekibine hakaret etmeyin. Aranızda duruşmaya provokasyon amaçlı yerleştirilmiş olanlar olabilir. Onlara tevessül etmeyin, o kişileri emniyet güçlerine bildirin" uyarısında bulundu. Duruşmada, çoğunluğu kadın dernekleri, bazı vakıf ve sivil toplum kuruşları katılma talebinde bulundu. Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle katılma taleplerini reddetti.KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİNE REDMahkeme Başkanı Hasan Şatır, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığını mahkemeye bildirdiğini söylediği sanık avukatı Vahit Bıçak'ın, kovuşturmanın genişletilmesi ve adil yargılama koşullarının oluşturmasını talep ettiği dilekçesini okudu. Ceren Damar ailesinin avukatı Çetin Arslan, bu taleplerin kötü niyetli bir şekilde duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, tüm taleplerinin reddedilmesini istedi. Baba Mustafa Damar ise "Burada herkes adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Maalesef birinci duruşmadan sonra kızıma bir dizi iftira atıldı. Bu, savunma hakkı arkasına gizlenerek yapıldı. Yaşadığımız acı yetmiyormuş gibi bunlarla uğraşmak zorunda kaldık. Şimdi de duruşmayı uzatmaya çalışıyorlar. Bizimle, mahkemeyle, hukukla dalga geçiyorlar. Beklentimiz bir an önce bu katile hakkettiği cezayı vermenizdir" dedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının taleplerini reddetti.SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİSanık Hikmet'in, avukatı hasta olduğu için savunma yapmayacağını söylemesi ardından, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında; sanığın 2 Ocak 2019 tarihinde sınavda 5 adet şeffaf tükenmez kalem içerisine koyduğu notlarla kopya çekmeye çalışırken Ceren Damar tarafından yakalandığını, tutanak tutulmasının ardından fakülteden ayrılarak evine gittiği, emekli polis olan babasına ait yarı otomatik silahı ve bıçağı alarak okula döndüğünü belirtti. Sanığın, odasında önce iki el ateş ettiği Ceren Damar'a, sonra bıçakla saldırıp, yere düşmesine rağmen bıçaklamaya devam ettiğine dikkat çekildi. Mütalaada, toplam 2 silah ve 17 bıçak yarası ile canavarca ve eziyet çektirerek kamu görevini yerine getiren kişiyi öldürdüğüne işaret edilen sanığın, TCK'nın 82'nci maddesindeki 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla tehdit' ve 'ateşli silahlar yasasına muhalefet' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.TANIK: ARALARINDA İLİŞKİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUMMütalaanın ardından Damar ailesinin avukatlarının talebi üzerine tanık olarak dinlenen sanık Hikmet'in arkadaşı E.Ş., "Sanıkla Ceren Hoca'nın odasına birlikte bir kaç kez gittik. Sanıkla Ceren Hoca arasında öğrenci öğretmen ilişkisi dışında bir şey sezmedim. Bahsettiği gibi bir ilişkileri olsaydı beni çağırmazdı. Bir keresinde odasından çıktığımızda, 'Sana da gıcık gidiyor mu, sana da ters davranıyor mu?' diye sordu. Gördüklerim kadarıyla sanıkla Ceren Hoca arasında bir ilişki olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ardından duruşmayı erteledi.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, -

Kaynak: DHA