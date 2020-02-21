Ceren Damar davası
Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık Ceren Damar'ın ailesi Babasının basın açıklaması Adliye binasına giriş Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan...
21.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:04
Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık
Ceren Damar'ın ailesi
Babasının basın açıklaması
Adliye binasına giriş Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edililiyor
Kaynak: AA