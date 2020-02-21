Ceren Damar davası
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Ceren Damar davası

Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık Ceren Damar'ın ailesi Babasının basın açıklaması Adliye binasına giriş Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan...

21.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:04
Ceren Damar davası

Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık

'ın ailesi

Babasının basın açıklaması

Adliye binasına giriş Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edililiyor

Kaynak: AA

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: Ceren Damar davası
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