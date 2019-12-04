Ceren cinayetinin şüphelisi yakalandı, polisi de bıçakladı
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Ceren cinayetinin şüphelisi yakalandı, polisi de bıçakladı

Ceren'in katilini ablası görmüş (ek)Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

04.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:42
Ceren cinayetinin şüphelisi yakalandı, polisi de bıçakladı

Ceren'in katilini ablası görmüş (ek)

'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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: Ceren cinayetinin şüphelisi yakalandı, polisi de bıçakladı
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