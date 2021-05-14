Ceren Çınar OSB Teknik Koleji'nde
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Ceren Çınar OSB Teknik Koleji'nde

Ceren Çınar OSB Teknik Koleji'nde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji yeni sezon öncesi ilk dış transferini gerçekleştirdi.

2021-2022 sezonunda SigortaShop Kadınlar 1.Ligde mücadele edecek olan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji geçtiğimiz sezon Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden İlbank Spor Kulübü forması giyen tecrübeli pasör Ceren Çınar'ı renklerine bağladı.

Transferin her iki tarafa hayırlı olmasını belirten OSB Teknik Koleji Basın Sorumlusu Eray Tak, "Transfer iki tarafa da hayırlı olsun, Ceren'e güveniyoruz. Geçtiğimiz sezon 1.Lig'de yeniydik, ligi tanımaya çalıştık. Artık misafirliğimiz çıktı. Bu şehre şampiyonluk sevinci yaşatmak için canla başla çalışıyoruz, bu sezon sürpriz yaşamak istemiyoruz. Transfer çalışmalarımız sürüyor, gündemi biraz daha meşgul edeceğiz" dedi.

Transferde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden antrenör Harun Şahin, " Daha önce İlbank, Nilüfer Belediye, Bolu Belediyespor, Çanakkale Belediye, İdman Ocağı formalarıyla hemen her seviyeyi tecrübe etmiş bir oyuncu olan Ceren'in transferinin takıma çok şey katacağından eminim. Transferde emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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