Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7)
Haberler » Güncel » Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7) - Haber

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7)

CEREN'İN İÇİN YÜRÜDÜLEROrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi.

06.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:33
Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (7)

CEREN'İN İÇİN YÜRÜDÜLER

'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen için yürüyüş düzenlendi. Olay günü olacaklardan habersiz sokakta evine yürüdüğü 2,5 kilometrelik güzergahta düzenlenen yürüyüşe, Ceren'in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi de eşlik etti. Kalabalık 'Biliyor musunuz, ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim' yazılı pankartla yürüyerek, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi. Yürüyüşte ellerinde 'kadın cinayetlerini durduracağız', 'İyi ki doğdun Ceren', 'Bu kadar mıydı bir meleğin ömrü', 'Yasalar, kadınları korusun, iyi hal indirimi son bulsun' şeklinde yazılı dövizler taşıyanlar da Ceren'e yapılan saldırıyı kınadı.

Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi.

 

Yaprak KOÇER- Nedim KOVAN- Hüseyin KALAY/ORDU,


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler