Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? Ceren Benderlioğlu hayatı ve biyografisi!
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Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? Ceren Benderlioğlu hayatı ve biyografisi!

Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? Ceren Benderlioğlu hayatı ve biyografisi!
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Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? Ceren Benderlioğlu nereli, mesleği? Ceren Benderlioğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? Ceren Benderlioğlu nereli, mesleği? Ceren Benderlioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Ceren Şekerci Benderlioğlu (d. 1 Ekim 1983, İstanbul), Türk oyuncudur.

1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur sayesinde oyunculuk serüveni başladı. 2 Temmuz 2010 Cuma günü kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlenir. 24 Nisan 2013'de kızı Nur Benderlioğlu dünyaya gelmiştir.

DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Bir Deli Rüzgar

Börü

Şahsiyet

Ateşböceği

İçimdeki Fırtına

Yasak

Kertenkele

Adanalı

Ayrılık

Geniş Aile

Cam Kırıkları

Melekler Korusun

Parmaklıklar Ardında

Kollama

Kelebek Çıkmazı

Doktorlar

Kırık Kanatlar

Sonbahar Ateşi

Savcının Karısı

Büyük Buluşma

Sayın Bakanım

Gül ve Diken

Şarkılar Seni Söyler

Biz Size Aşık Olduk

Gülbeyaz

Ekmek Teknesi

Aslı ile Kerem

Kuzenlerim

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