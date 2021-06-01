Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? Ceren Benderlioğlu hayatı ve biyografisi!
Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? Ceren Benderlioğlu nereli, mesleği? Ceren Benderlioğlu hayatı ve biyografisi nedir?
Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında? Ceren Benderlioğlu nereli, mesleği? Ceren Benderlioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?
Ceren Şekerci Benderlioğlu (d. 1 Ekim 1983, İstanbul), Türk oyuncudur.
1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olmuştur. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur sayesinde oyunculuk serüveni başladı. 2 Temmuz 2010 Cuma günü kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile evlenir. 24 Nisan 2013'de kızı Nur Benderlioğlu dünyaya gelmiştir.
DİZİLER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Bir Deli Rüzgar
Börü
Şahsiyet
Ateşböceği
İçimdeki Fırtına
Yasak
Kertenkele
Adanalı
Ayrılık
Geniş Aile
Cam Kırıkları
Melekler Korusun
Parmaklıklar Ardında
Kollama
Kelebek Çıkmazı
Doktorlar
Kırık Kanatlar
Sonbahar Ateşi
Savcının Karısı
Büyük Buluşma
Sayın Bakanım
Gül ve Diken
Şarkılar Seni Söyler
Biz Size Aşık Olduk
Gülbeyaz
Ekmek Teknesi
Aslı ile Kerem
Kuzenlerim