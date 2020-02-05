Cerem Onurluer Sevgililer Günü'nde dinleyicilerle buluşacak
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Cerem Onurluer Sevgililer Günü'nde dinleyicilerle buluşacak

Sesi ve yorumuyla olduğu kadar duru güzelliğiyle de dikkat çeken genç sanatçı Cerem Onurluer sürpriz bir proje ile dinleyici ile buluşmaya hazırlanıyor

05.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:41
Cerem Onurluer Sevgililer Günü'nde dinleyicilerle buluşacak

Şubat ayı içerisinde çıkacak olan ve çok konuşulacak projesi için gün sayan Cerem Onurluer, 14 Şubat Sevgililer Gününde Azka Otel de sahne alacak.

Türk sanat müziğinden, arabeske poptan rap müziğe kadar geniş sahne repertuvarıyla assolistlik yolunda emin adımlarla ilerleyen Onurluer, sevgililer gününde Bodrumlu müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşatacak.



Kaynak: Snob Magazin

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