Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı

Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Cerem Onurluer sahneye otel çalışanı olan down sendromlu Zeynep Yazıcı ile aynı sahneyi paylaştı.