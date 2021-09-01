Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı
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Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Cerem Onurluer sahneye otel çalışanı olan down sendromlu Zeynep Yazıcı ile aynı sahneyi paylaştı.

Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan şarkıcı Cerem Onurluer sahneye otel çalışanı olan down sendromlu Zeynep Yazıcı ile aynı sahneyi paylaştı.

Bodrum'un en gözde koylarından biri olan Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne alan Cerem Onurluer otel çalışanı olan down sendromu Zeynep Yazıcı'ya sürpriz yaptı. Down sendromlu Yazıcı'yı sahneye çağıran Onurluer, Yazıcı'nın çok sevdiği 'Ah İstanbul' şarkısını onunla birlikte seslendirdi. Şarkı sonunda izleyenler ikiliyi ayakta alkışlarken, bu hareketi ile seyircilerin taktirini toplayan Cemre yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı
Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı
Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı
Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı
Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı
Cerem Onurluer, down sendromlu Zeynep ile düet yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
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