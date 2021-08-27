Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu ile yangınzedeleri ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu ile yangınzedeleri ziyaret etti

Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu ile yangınzedeleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Bodrum'da meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Bodrum'da meydana gelen yangınlardan etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, berberindeki heyet ile birlikte vatandaşlar ile görüştü. Yeniköy Mahallesi'ne geçen heyet, yangın sonrası kurulan Bodrum Koordine Merkezi'ni de ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve muhtarlardan yangınlar ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ile birlikte yangından zarar gören Yukarı ve Aşağı Mazı, Bozalan ve Türkevleri mahallelerine geçti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, paylaşımında "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Bodrum'un yangından etkilenen bölgelerindeyiz. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu ile yangınzedeleri ziyaret etti
Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu ile yangınzedeleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Bizim kabahatimiz de var
Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Bizim kabahatimiz de var
Kılıçdaroğlu'na 'İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?' diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi
Kılıçdaroğlu'na "İktidara gelirseniz başörtüsünü yasaklayacak mısınız?" diye sordular, Karamollaoğlu'nu referans gösterdi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mansur Yavaş Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Arda Güler Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu ile yangınzedeleri ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 14:16:26. #1.15#

title