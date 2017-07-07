Çerçioğlu, Balkan Göçmenleri ile Bir Araya Geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 17. Uluslararası Makedonya Göçmenleri Halk Dansları Müzik, Barış ve Kardeşlik Festivali için Aydın'da bulunan heyet ile bir araya geldi.



Sırbistan, Makedonya ve Çeştepe Dernek Başkanları desteklerinden dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ettiler.



Sizleri tekrar burada görmekten çok mutluyum diyerek sözlerine başlayan Başkan Çerçioğlu, "Aydın Türkiye'nin cennet köşelerinden bir tanesi. Deniziyle, güneşiyle, tarihi ören yerleriyle görülmesi gereken bir yerdir. Sizleri ağırlamaktan çok memnunuz. Bazı ülkeler Türkiye'nin güvenli olmadığını ima etmektedirler. Sizler geldiniz gördünüz ne kadar güvenli bir ülke olduğunu. Ülkenize döndüğünüzdeburadaki güzellikleri dostlarınızla paylaşınız. Sizleri Aydın'da ağırlamaktan çok mutlu olduk. Tekrar bekleriz." dedi.



Makedonya ve Sırbistan oyun ekibi Başkan Çerçioğlu'na çeşitli hediyeler verdiler. Hediyeleri kabul ederek kendilerine teşekkür eden ve fotoğraf çekilen Başkan Çerçioğlu bu akşam saat 20: 30'da Atatürk Kent Meydanında gerçekleşecek festival galasına Aydınlıları davet etti. - AYDIN