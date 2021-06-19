Çerçioğlu, "Babalar, evlatlarının güvenle sırtını yaslayacağı bir dağdır"
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Çerçioğlu, "Babalar, evlatlarının güvenle sırtını yaslayacağı bir dağdır"

Çerçioğlu, 'Babalar, evlatlarının güvenle sırtını yaslayacağı bir dağdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çerçioğlu, "Babalar, evlatlarının güvenle sırtını yaslayacağı bir dağdır" dedi.

Aile olmanın en güzel yanının, birlik ve beraberliğin en sıcak ve güvenli şekilde hissedilmesi olduğunu ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aile çatısının altında sonsuz sevgileri ve şefkatleri ile bizleri yetiştiren annelerimiz gibi, babalarımız da evlatlarının sığınacağı bir liman, gölgesinde huzur bulacağı ulu bir çınar ve güvenle sırtını yaslayacağı bir dağdır. Çağdaş bireylerin yetişmesinde babalara düşen önemli sorumluluklar vardır. Mutlu ve güzel yarınlara umutla bakılmasını sağlayan, çeliğe su verir gibi zorluklara karşı cesareti güçlendiren, özgür ruhlu bireylerin yetişmesini sağlayan, emek ve sabırları ile topluma örnek olan, kalpleri şefkat dolu babaların da çabası ile toplum daha ileriye gidecektir. Bu duygularla bizlerin yanında olan babaların en büyük arzusu hayırlı evlatlardır. Hayırlı evlatlar olarak büyüklerimizin yanında olarak onlara daima saygımızı ve sevgimizi hissettirmek gerekiyor. Hayat yolunda bize kazandırdıkları için babalarımıza minnettarız. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Aramızdan ayrılan babalarımızı rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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