Çerçi köyünün "Kovid-19 savaşçısı" doktor muhtarı
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Çerçi köyünün "Kovid-19 savaşçısı" doktor muhtarı

Bayburt merkeze bağlı 90 haneli Çerçi köyünün emekli doktor muhtarı Arslan Özkan, köy sakinlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilinçlenerek korunması için çalışıyor.

Çerçi köyünün
15.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:16

Bayburt merkeze bağlı 90 haneli Çerçi köyünün emekli doktor muhtarı Arslan Özkan, köy sakinlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bilinçlenerek korunması için çalışıyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 1968'de bitirmesinin ardından meslek hayatına atılan Özkan, aile hekimi ve çocuk hastalıkları uzmanı olarak birçok il ve kuruluşta 40 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı.

Bayburt kent merkezine 35 kilometre uzaktaki, doğup büyüdüğü Çerçi köyüne vefa borcunu ödemek için 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olduğu muhtarlığı kazanan Özkan, 90 hanelik köyün sakinlerinin kısa zamanda sevgisini kazandı.

Köy halkını muayene ederek gerektiği durumlarda hastanelere yönlendiren Özkan, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Türkiye'de de baş göstermesiyle, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirleri köyde uygulamaya başladı.

Köylüleri maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik konusunda sık sık uyaran, zaman zaman da denetleyen Özkan, vatandaşların sağlığıyla yakından ilgileniyor.

Özkan, ev ev gezerek ateşini ölçtüğü köylüleri Kovid-19 salgınına karşı bilgilendiriyor.

72 yaşındaki Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli doktor olarak salgının ilk anlarından itibaren köyde tedbirleri uygulamaya başladığını söyledi.

Salgının ilk başlarında köylülerin maske takmasını sağladığını anlatan Özkan, "Köyü, kurduğum kamera sistemiyle devamlı izliyorum. İnsanların nasıl davrandığını oradan görebiliyorum. WhatsApp uygulanmasında kurduğum gruba köylüleri ekledim. Mesajlarımı ve uyarılarımı, bu grup üzerinden kendilerine iletiyorum." dedi.

"Şikayeti olan köylülerimi de muayene etmeye çalışıyorum"

Özkan, köy halkını koronavirüsten korumak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü, vatandaşların da tedbirlere uyduğunu ifade etti.

Kurum ve kuruluşlarla çalışmalarını uzaktan iletişim araçlarıyla gerçekleştirdiğini belirten Özkan, "Özellikle salgın sürecinde şikayeti olan köylülerimi de muayene etmeye çalışıyorum. Hekim ve muhtar olarak zamanımı böylelikle en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Özkan, uzakta yaşayan Çerçililerle iletişim araçlarıyla görüştüğünü, kendilerinden salgın sürecinde köye gelmemelerini istediğini anlatarak, "Sağ olsunlar, fazla da gelen olmadı. Gelenleri de 14 günlük karantinaya almayı düşünüyorum. Korunmanın en kesin çözümü evde kalmak ve kendini izole etmektir." dedi.

"Muhtarımız bizim için nimet"

Muhtar azası Sadettin Çelik ise Özkan'ın köy halkını salgından korumak için elinden geleni yaptığına işaret ederek, "Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'sı varsa Çerçi'nin de Arslan Özkan'ı var." ifadesini kullandı.

Muhtarlarının izolasyon ve temizliğe çok dikkat ettiğini vurgulayan Çelik, Özkan'ın doktorluk tecrübesi nedeniyle kendilerini şanslı hissettiklerini söyledi.

Çelik, "Yaşlılara evlerinde kalmaları yönünde kızıyor. Kurallara ve tedbirlere uymayanlara tepki veriyor. Gurbetçilerin ve yabancıların köye gelmelerine izin vermiyor. Muhtarımız bizim için nimet." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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