Çerçi'den Fetih Müzesi'ne tam not

11.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:30

Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Osmangazi Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi Fetih Müzesi'nde ağırladı. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in de hazır bulunduğu ziyarette misafirlerine müze hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Panorama 1326 Bursa'nın dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunun altını çizdi. Müzede ilk olarak Osmanlı Devleti'nin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tabloyu inceleyen misafirler, daha sonra fetih gününün canlandırıldığı 42 metre açıklığındaki dev kubbeyi gezdi. Başkan Dündar, "Müze iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbenin oturtulduğu 6 ayak ise Bursa'daki medfun 6 padişahı temsil ediyor. Kubbenin altındaki amfi sahnede 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor" dedi.



Dev küre içinde şaşkınlığını gizleyemeyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise adeta tarihi bir yolculuğa çıktığını söyledi. Çerçi, "Tarih ile modern dünyanın birleşmiş olduğu Fetih Müzesi, Bursa'ya yakışan bir eser olmuş. Kubbeye çıktığımızda büyülendik. Şaşkınlığımızı gizleyemedik. Herkesin hissetmiş olduğu gibi bizler de gurur duyduk. Gerek mimarisi gerekse sahip olduğu teknik ve sanat özellikleri yönünden oldukça değerli olan bu müzenin bütün dünyaya örnek olacağına inanıyorum. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA