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CeraStyle OSB Teknik Koleji evinde kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji evinde kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 12.haftasında evinde oynadığı maçta Büyükçekmece Voleybol'u 3-1 mağlup etti.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 12.haftasında evinde oynadığı maçta Büyükçekmece Voleybol'u 3-1 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Turuncu siyahlılar evinde konuk ettiği Büyükçekmece Voleybol'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Salon: OSB Spor Salonu

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Tagle Leslie xx, Unzilenur Cansız xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Zehra Coşkunsu xx

Büyükçekmece Voleybol: Zeynep Naz Şekerci x, Selin Çağla Doğan x, Elçin Rüşüt x, Alara Beşok x, Zeynep Aksoy x, Hazal Şener x, Deniz Devrim Düzen x, Katarina Marisavljevic x, Selin Buse Yazıcı x, Yağmur Özdemir x, Sude Gümüş x

Setler:

1.Set: 25-22

2.Set: 25-16

3.Set: 13-25

4.Set: 25-17 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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