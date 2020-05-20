Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor
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Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor

Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyorİNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde her gün 6 bin 400 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtılıyor.

Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor
20.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:44

Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde her gün 6 bin 400 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtılıyor.

Ramazan ayında Suriye'deki savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına devam eden İHH, Cerablus ve El Bab'ta ihtiyaç sahibi 6 bin 400 kişilik yemeği her gün bölgedeki kamplara giderek dağıtıyor. İHH görevlileri, sivillere yardımları ulaştırırken koronavirüs tedbirlerine uyduklarını ifade edip, aynı zamanda Suriyelileri de bu yönde uyardıklarını kaydetti.


Kaynak: DHA

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