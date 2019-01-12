Cerablus'tan Sorumlu Vali Yardımcısı İmamgiller İçin Gaziantep'te Tören Düzenlendi

Bu sabah hayatını kaybeden Fırat Kalkanı operasyonu ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'tan sorumlu Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği önünde düzenlenen cenaze törenine bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, iyi bir mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, İmamgiller'in iyi bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Sözün bitti yerdeyiz. Görevi başında, çok kutsal bir görev icra ederken kendisini kaybettik. Rahmeti rahmana uğurluyuz şimdi. Rabbim başta ailesi olmak üzere geride kalanlarına İçişleri camiamıza milletimize sabır versin. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merhum Vali Yardımcı için dualar okunurken, ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan merhum İmamgiller'in yarın baba ocağı Sivas Şarkışla'da öğle namazını müteakip toprağa verileceği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA