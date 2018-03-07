Cerablus'taki Saldırıda Yaralanan 5 Kişi Türkiye'ye Getirildi
AFRİN HAREKATI'NDA 47. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Cerablus'taki Saldırıda Yaralanan 5 Kişi Türkiye'ye Getirildi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus’ta bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan 5 kişi Türkiye’ye getirildi.

Cerablus'taki Saldırıda Yaralanan 5 Kişi Türkiye'ye Getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus'ta bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan 5 kişi Türkiye'ye getirildi.

Cerablus'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi ölmüş 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 5 kişi, ambulanslarla Gaziantep'e taşındı. Karkamış sınır kapısından geçen ambulanslar, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere getirdi. Yaralıların arasında kadınların da bulunduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et