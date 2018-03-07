Cerablus'taki Saldırıda Yaralanan 5 Kişi Türkiye'ye Getirildi
Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus’ta bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan 5 kişi Türkiye’ye getirildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus'ta bombalı araçla yapılan saldırıda yaralanan 5 kişi Türkiye'ye getirildi.
Cerablus'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi ölmüş 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 5 kişi, ambulanslarla Gaziantep'e taşındı. Karkamış sınır kapısından geçen ambulanslar, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere getirdi. Yaralıların arasında kadınların da bulunduğu öğrenildi. - GAZİANTEP