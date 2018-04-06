Cerablus'ta Ypg/pkk Protesto Edildi

Cerablus'ta Ypg/pkk Protesto Edildi

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline karşı gösteri düzenledi.

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin kuzeyindeki işgaline karşı gösteri düzenledi.

İlçe merkezinde bir araya gelen yüzlerce kişi, ülkenin yaklaşık dörtte birini işgal eden YPG/PKK'yı protesto etti.

Gösterilerde bir çok kişi Türk bayrağı taşıdı, çocuklar ise yüzlerine ay yıldız çizdi.

Döviz ve pankartlarda İngilizce, Arapça ve Türkçe, "Uluslararası koalisyona: YPG + YPJ = PKK", "Terörist PKK, PYD evlerimizi yaksan da çalsan da senin işgaline boyun eğmeyeceğiz", "Aynularab nüfusunun yüzde 70'i Arap'tır ve evleri PKK tarafından yıkıldı" yazdığı görüldü.

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