Cerablus'ta terör saldırısında 2 kişi yaralandı
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Cerablus'ta terör saldırısında 2 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cerablus'ta terör saldırısında 2 kişi yaralandı
30.05.2020 23:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:51

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Saldırıda 2 kişi yaralandı. Patlama sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede maddi hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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