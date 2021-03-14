Cerablus'ta terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti
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Cerablus'ta terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti

14.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:15
Cerablus'ta terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta, terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta, terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cerablus'un El Humran Köyü'ne bugün, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca, Münbiç sınır hattı bölgesinden atılan 3 havan mermisi isabet etmesi sonucu, E.E. isimli bir çocuk ve A.A.M. isimli bir kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, A.A.S. isimli bir sivil kadın hafif yaralanmıştır. Yaralanan şahıs Cerablus Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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