Cerablus'ta pazar yerinde bombalı saldırı: en az 5 yaralı
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Cerablus'ta pazar yerinde bombalı saldırı: en az 5 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 5 sivil yaralandı.

25.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:48
Cerablus'ta pazar yerinde bombalı saldırı: en az 5 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı ilçesinde pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu en az 5 sivil yaralandı.


Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü 2 motosiklet infilak etti. Patlamanın Cerablus ilçesindeki pazar yerinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 sivilin yaralandığı belirtildi. - HALEP

Kaynak: İHA
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