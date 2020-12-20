Cerablus'ta patlayıcı yüklü traktör imha edildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta C4 ile tuzaklanmış 150 kilogramlık el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü traktör, kontrollü olarak imha edildi.