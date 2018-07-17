- Cerablus'ta Özgür Polis ekipleri göreve başladı

CERABLUS - Cerablus'ta Özgür Polis ve Kamu Güvenliği ekipleri, Fırat Kalkanı bölgesinde 24 saat devriye gezmeye başladı. Özgür Polislerin, sivillerin güvenliğini sağlamak için şikayet ve ihbarlara duyarlı olup gerekli müdahaleleri yapacağı kaydedildi.

Özellikle son dönemlerde Cerablus'ta meydana gelen bombalı terör saldırılarından sonra Özgür Suriye Ordusuna bağlı Özgür Polis ve Kamu Güvenliği ekipleri, Fırat Nehri'nin batısında devriye gezmeye başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Halkın güveliğini sağlamak için polislerimizi sokağa indirdik" ifadesi kullanıldı. Cerablus'ta gizlenen teröristlerin bulunduğu belirtilerek "Halkımızın şikayetlerini ve ihbarlarını bekliyoruz, sorunları çözmek için 24 saat boyunca çalışıyoruz" açıklaması yapıldı.

Bugün ilk devriyelerini yapan polis ekiplerinin, şehrin farklı bölgelerinde teröristlerin kurduğu bombaları imha ettiği vurgulandı. Cerablus'un sokaklarında çevirme yapmaya başlayan güvenlik güçlerinin gün içinde tüm caddelerde ve sokaklarda devriye gezdiği bildirildi. Ayrıca polis güçlerinin yeni araç, kamuflaj ve üniformaları ile halk tarafından ayırt edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cerablus şehrini Fırat Kalkanı Harekatı'yla DAEŞ terör örgütünden temizledikten sonra imar çalışmaları başlamış Türkiye tarafından 100'den fazla okul onarılmıştı. Teröristlerden temizlendikten sonraki 1 yıl içinde Türkiye'ye sığınan 50 bin kişi Cerablus'a geri dönmüştü.

(YT-MOŞ-DK-Y)