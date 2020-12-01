Cerablus'ta kurulan yüksekokulda eğitim öğretimin iyileştirilmesi için protokol
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Cerablus'ta kurulan yüksekokulda eğitim öğretimin iyileştirilmesi için protokol

01.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:08
Cerablus'ta kurulan yüksekokulda eğitim öğretimin iyileştirilmesi için protokol

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Tekeffül Şam Derneği arasında imzalanan protokolle, Cerablus Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik iş birliği yapılacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Tekeffül Şam Derneği arasında imzalanan protokolle, Cerablus Meslek Yüksekokulunda eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik iş birliği yapılacak.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus'ta, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulan yüksekokula yönelik protokol imzalandı.

GAÜN Rektörlük Senato Salonu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Suriye'ye eğitim ordusuyla girmek istediklerini belirtti.

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Rektör Özaydın, "Orada yaşayanlar bizim insanlarımız, çocuklar bizim çocuklarımız. Oradaki gençlerimizin zihinlerini inşa ederek Şam bölgesinin yeniden kalkınmasında katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Özaydın ayrıca Suriye'nin yeniden yapılanmasında her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

"GAÜN'ün bölgedeki varlığı gençlerimiz için ümit oldu"

Tekeffül Şam Derneği Başkanı Muhammet Kalavi ise Gaziantep Üniversitesinin bölgedeki faaliyetlerinin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Derneklerinin 2013'ten bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, gençlerin ve çocukların eğitimiyle ilgilendiklerini bildiren Kalavi, Suriye'de 120 okulun masraflarını karşıladıklarını, 13-20 yaş arasındaki gençlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili üç merkezde eğitim faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

Bu çalışmaları Türk Kızılay, AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdiklerini belirten Kalavi, şunları kaydetti:

"Gaziantep Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışma bölgemiz açısından önemli. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde lise öğrencileri bize hep, 'Liseyi bitirdiğimizde üniversiteyi nerede okuyacağız?' diye soruyorlar. Gaziantep Üniversitesinin bölgedeki varlığı gençlerimiz için ümit oldu. Üniversiteyle iş birliğini artırmayı planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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