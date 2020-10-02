Cerablus'ta göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan kişi yakalandı
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Cerablus'ta göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan kişi yakalandı

02.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:11
Cerablus'ta göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan kişi yakalandı

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde, göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan şüpheli yakalandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki Cerablus kentinde, göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta yerel kolluk birimlerince yürütülen araştırma sonucu, göçmen kaçakçılığı organizatörülüğü yaptığı tespit edilen bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, zanlının yerel adli makamlarca işlemlerine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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