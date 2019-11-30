Cerablus'ta bombalı saldırı: 5 yaralı

30.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:56

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı.



Halep'in Cerablus ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın işlek bir sokakta gerçekleştiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.



Yaralıların hastaneye sevk edildiği öğrenildi. - HALEP

Kaynak: İHA