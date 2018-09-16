Cerablus'ta, Bomba Yüklü Motosikletle Saldırı: 10 Yaralı

Suriye'nin Cerablus kentinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Cerablus kent merkezinde sabah saatlerinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Saldırıda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama sonrası görüntüler

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