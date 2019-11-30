Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçe merkezinde bomba yerleştirilen bir araç infilak etti.
Sivillerin yoğun olarak bulunduğu noktada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.
Patlama sonucu çevrede maddi hasar oluştu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesi son dönemlerde sık sık terör saldırılarına sahne oluyor. İlçede 5 Ekim'de da bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 16 sivil yaralanmıştı.