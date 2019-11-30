Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı
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Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

30.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:26
Cerablus'ta bomba yüklü araçla terör saldırısı

'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçe merkezinde bomba yerleştirilen bir araç infilak etti.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu noktada gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

Patlama sonucu çevrede maddi hasar oluştu.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesi son dönemlerde sık sık terör saldırılarına sahne oluyor. İlçede 5 Ekim'de da bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı saldırılarda 16 sivil yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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