Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi

17.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:30
Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi

Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriye'nin Cerablus kentinde, bir aracın altında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Fırat Kalkanı bölgesindeki Suriye'nin Cerablus kentinde, bir aracın altında bulunan el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus kentinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Cerablus kentinde park halinde bulunan aracın altında bir el yapımı patlayıcı (EYP) bulunmuş, bahse konu EYP can ve mal kaybı olmayacak şekilde olay yerinde imha edilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi
Son dakika gündem: Bir şüphelinin kolunda alçı görünümünde kamufle edilmiş patlayıcı ele geçirildi
Azerbaycanlı sanatçı Azerin: 'Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak'
Azerbaycanlı sanatçı Azerin: "Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer tarihe altın harflerle yazılacak"
PKK'lı teröristlere ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Ele geçirilen mühimmatın imhası
PKK'lı teröristlere ait silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Ele geçirilen mühimmatın imhası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Tülin Özen Cem Yılmaz Deniz Seki
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Lance Stroll Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Bursa Medya Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cerablus'ta aracın altına konulan el yapımı patlayıcı imha edildi - Cerablus
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 16:34:28. #1.15#
title