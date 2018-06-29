Cerablus'ta Açılacak Türk Üniversitesi Eğitime Bu Yıl Başlayacak

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Cerablus'a açılacak olan Meslek Yüksekokulu'nun bu yıl eğitime başlayacağını müjdeledi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, basın mensupları ile bir araya geldi. Üniversitenin 1 yıllık süreçteki çalışmalarını anlatan Rektör Gür, başarılı bir seneyi geride bıraktıklarını ifade etti. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek ayakkabı test merkezini kurduklarını aktaran Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesinin öncülüğünde İpekyolu Kalkınma Ajansının da desteğiyle kurulan bu ayakkabı test merkezinin yerli, milli ve en önemlisi sanayicinin anlık çözüm üretmesi açısından önemine vurgu yaptı.

"Ülkede ilk göç enstitüsü GAÜN'de"

Türkiye'nin ilk Göç Enstitüsü'nün Gaziantep Üniversitesinde kurulduğunu açıklayan Rektör Gür, "Ülkemizde ilk defa Göç Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesinde kuruldu. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü bu kadar göçün kavşağında yaşayan bir ülkede Orta Doğu'dan Kafkaslar'a, Balkanlar'dan Uzak Doğu'ya bütün göç merkezi, İpekyolu'nun geçiş güzergahındaki Türkiye'de ve Anadolu'da. Anadolu her zaman göçlere bağrını açmış kadirşinas bir coğrafyadır. Geçmişte ve gelecekte göçe böylesine ev sahipliği yapmış ve yapacak olan ülkede bunun altyapısını oluşturacak akademik, gelecek vizyonu oluşturacak, dünya coğrafyasını doğru bilgilendirme yapacak bir akademik saha lazımdı. Bunu Cumhurbaşkanımızla paylaştığımda hemen gerekli olan talimatı verdi ve Bakanlar Kurulumuzun kararıyla da Göç Enstitüsü kuruldu. İnşallah 1 yıl içerisinde yüksek lisans ve doktora programlarıyla bölgeye vizyon oluşturacak çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi.

Cerablus Meslek Yüksekokulu müjdesi

Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi tarafından Suriye'nin Cerablus kentinde açılacak olan Meslek Yüksekokulu'nun bu yıl hizmete gireceğini belirtti. Cerablus MYO'nun yurt dışında açılan ilk ve tek yükseköğretim kurumu olduğunu vurgulayan Gür, "Ülke dışında açılan ilk ve tek yükseköğretim kurumu Gaziantep Üniversitesi Cerablus Meslek Yüksekokulu'dur. Bu sorumluluğu biz devraldık. Çünkü sadece Türkiye'ye değil, coğrafyasına hizmet edecek, aynı zamanda coğrafyasını şekillendirecek altyapı, donanım ve akademik kadroya sahip büyük bir üniversiteyiz. Önümüzdeki hafta Cerablus'a gideceğiz. Oradaki yeni mekanı belirleyip 5 tane programın altyapılarını oluşturup bu yıl Cerablus'ta da eğitim öğretime başlayıp artık Türkiye'ye gelmelerini değil, sınırın öbür tarafında Suriyeli öğrencilere orada eğitim vermek istiyoruz. O bölgede nasıl ki güvenlik, asayiş, milli eğitim, din ve hukuk hizmetleri, kargolama gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin yapılanması oraya taşındıysa, yükseköğretimi de biz devletimiz adına orada yapılandırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ayakkabı test merkezi bölgeye hizmet edecek"

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek ayakkabı test merkezini kurduklarını aktaran Rektör Gür, "Yakında analizler yapılacak. Gaziantep, ayakkabı sektöründe çok öndedir. Ama maalesef fiziksel ve kimyasal testlerin tamamı İstanbul'a gönderiliyor. İstanbul'daki 12 firmanın yabancı sermaye olduğunu biliyoruz. Gaziantep Üniversitesi öncülüğünde İpekyolu Kalkınma Ajansının da desteğiyle kurulan bu ayakkabı test merkezi yerli, milli ve en önemlisi sanayicimizin anlık çözüm üretmesi açısından çok önemli" şeklinde konuştu.

"Üniversite hastanesinde ilk paliyatif bakım ünitesi"

Türkiye'de ilk defa bir üniversite hastanesinde paliyatif bakım ünitesi açıldığını aktaran Rektör Gür, "Gaziantep Üniversitemiz ağır hastalar için şuanda 36, yakında 52 yatakla bölgeye hizmet veriyor. Bu hastalar aynı zamanda yaşlı ve bakıma muhtaç hastalar. Enfeksiyon riskleri sebebiyle bu hastalar yoğun bakımda kalamıyor. Eve gönderildiğinde başarıya ulaşan hastalık geri dönebiliyor. Bu sebeple hastane şartlarında bizim ekiplerimizin kontrolünde enfeksiyondan uzak hastane oluşturduk" dedi.

"GAÜN Sporium TSE belgesi aldı"

GAÜN Sporium'un TSE belgesi aldığını vurgulayan Rektör Gür, "Ülkemizde ilk defa bir üniversitenin spor merkezi TSE belgesi aldı. Gaziantep Üniversitesi Sporium Merkezi, TSE belgesi alarak hem standardizasyonları açısından, hem hijyen açısından, hem de hizmet açısından Türkiye'nin tek TSE belgeli sporium merkezidir. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulumuz sanayide yapmış olduğu işler, uygulanabilirlikler, öğrenci ile birlikte sanayiyle buluşması açısından TSE damgası alan tek meslek yüksekokulu. En önemlisi de sanayide uzun yıllardır doğru eğitim verip Türkiye'ye rol model olan bir meslek yüksekokulu unvanını kazandı" şeklinde konuştu.

İntörnlükte başarının sürdüğünü kaydeden Rektör Gür, "Mühendislik alanında intörnlükle iftihar ediyoruz. İntörnlük müessesi o kadar ileri boyutlara taşındı ki patenti, marka değeri bize ait olmak kaydıyla şuanda YÖK tarafından diğer üniversitelere örnek model oldu" dedi.

"İleri teknolojinin altyapısını oluşturuyoruz"

İleri teknolojinin altyapısını oluşturduklarının altını çizen Rektör Gür, "İleri teknolojide Endüstri 4.0'ın altyapısını oluşturacak kurum üniversitelerdir. Endüstri 4.0'ı aşıp Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ekonomisinde Endüstri 4.0'ın topluma yansımaları ve toplumdaki reel çıktıları açısından artık Endüstri 5.0'ı konuşuyoruz. Bizim ürünlerimiz şuanda toplum tarafından kabul edilip marka değeri oluşturuyor. Dolayısıyla bu konuda teknoloji ve sanayi işbirliği açısından iyi bir bilim teknoloji merkezine ihtiyacımız vardı. Şuanda Uluğbey İleri Teknoloji ve Araştırma Merkezimiz kuruldu ve aktif faaliyet gösteriyor. Bölgenin bütün analiz ihtiyaçları döner sermaye kapsamında burada yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Uzaktan eğitim altyapısı hazır"

Uzaktan eğitim konusunda altyapının hazır olduğunu ifade eden Rektör Gür, "Üniversitemize bağlı olarak Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Erzurum Üniversitesinin açık öğretim ve uzaktan eğitim merkezi gibi Gaziantep Üniversitesinde uzaktan eğitim merkezinin altyapısını oluşturduk. Yakın zamanda aktif olarak faaliyete geçecek. Bizim amacımız, biz uzaktan eğitim kapsamı içerisinde Orta Doğu başta olmak üzere ülkemiz sınırlarını aşan eğitim profili açısından uzaktan eğitim programlarıyla sertifikalar ve diplomalar vererek uluslararası alanda büyük katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GAÜN Hastanesi hizmeti arttı"

Hastane hizmetlerinin arttığını ifade eden Rektör Gür, "En küçük problem anında yansır. Üniversite hastaneleri birçok problem yaşarken Gaziantep Üniversitesi döner sermaye girdilerinin kontrolü, şeffaf harcama, öğretim üyelerine ödenen performans karşılığı ve en önemlisi hukuki çerçevede yapılması açısından rol modeldir. Üniversite hastanemizde 2016 yılında 792 yatak sayısı varken, 2018'de 840'a yükseldi. Üniversite hastanesinde 2016 yılında aylık ortalama 2 bin 650 iken, 2018'de 3 bine dayandı. Poliklinik sayımız 62 bindi, bu yıl 87 bine ulaştı. Karaciğer nakli 2016'da yıllık 4 iken, 2018'in ilk 6 ayında 9 nakil gerçekleşti. Hastanemizin 2016 yılındaki aylık ortalama geliri 17 milyon 300 bin TL iken, 2018 yılında tahmini 23 milyon 500 bin TL olarak gözlemliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP