Cerablus'ta 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 20 yaralı
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Cerablus'ta 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 20 yaralı

Cerablus'ta 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 20 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan 2 bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 20 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde yaşanan 2 bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 20 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Cerablus ilçesinde 2 adet bombalı saldırı yaşandı. Yerel kaynaklar, yaşanan ilk patlamanın uzaktan kumanda aracılığıyla bomba yüklü bir araçta, ikinci patlamanın ise bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu gerçekleştiğini ifade etti. Yaşanan patlamalar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 20 kişi yaralandı. Patlamanın ardından sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yerel halk tarafından terör örgütü PKK, Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan Cerablus'ta yaşanan patlamalardan sorumlu tutuluyor.

(Yousef Talha - Mahmud Alhalbi/İHA)

Cerablus'ta 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 20 yaralı
Cerablus'ta 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 20 yaralı
Cerablus'ta 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 20 yaralı
Cerablus'ta 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 20 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi
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