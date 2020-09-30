Cerablus'ta 1 PKK'lı yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus yerel kolluk birimlerinin 1 PKK'lıyı yakaladığı belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus yerel kolluk birimlerinin 1 PKK'lıyı yakaladığı belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus yerel kolluk birimlerince 30.09.2020 tarihinde 11.00 sıralarında yapılan yol kontrolünde 1 PKK/KCK/PYD-YPG Terör Örgütü ile İltisaklı Şahıs yakalanmıştır. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı