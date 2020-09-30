Cerablus'ta 1 PKK'lı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cerablus'ta 1 PKK'lı yakalandı

30.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:58
Cerablus'ta 1 PKK'lı yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus yerel kolluk birimlerinin 1 PKK'lıyı yakaladığı belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Cerablus yerel kolluk birimlerinin 1 PKK'lıyı yakaladığı belirtildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus yerel kolluk birimlerince 30.09.2020 tarihinde 11.00 sıralarında yapılan yol kontrolünde 1 PKK/KCK/PYD-YPG Terör Örgütü ile İltisaklı Şahıs yakalanmıştır. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mert Fırat Ali Sürmeli Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk İntihar Futbolcu Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cerablus'ta 1 PKK'lı yakalandı - Cerablus
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 14:02:16. #1.15#
title