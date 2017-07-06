Cerablus Hayatlarına "Kalkan Oldu"

GAZİANTEP/ KEREM KOCALAR - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesi, yurt içinden ve dışından binlerce Suriyeliye yeniden kucak açarak, savaş yorgunu bedenlere güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşam imkanı sağladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus, adeta cazibe merkezi haline geldi.



Elektrik ve su gibi en temel ihtiyaçları Türkiye'den karşılandıktan sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle alt yapısı yeniden yapılan Cerablus, hastane ve okullara da kavuşmasıyla adeta savaş yorgunu bedenlerin buluşma mekanı haline geldi. Terör örgütü kontrolündeyken nüfusu 3 bin 500'e kadar gerilediği belirlenen Cerablus'ta yaşayanların sayısı, son göçlerle 50 bine dayandı.



Vatanlarında can güvenliklerine tehdit unsuru bulanların yanı sıra Türkiye'de yaşarken sıla hasreti çeken binlerce insanın akın ettiği Cerablus, Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber adeta koruyucu kalkan oldu.



Kimilerinin sağlam kalan evlere sığındığı, kimilerinin de çadır kentlerde hayata tutunmaya çalıştığı Cerablus'taki Suriyeliler, Türkiye'den gelen yardım kuruluşu temsilcilerini sevgi gösterileriyle karşılıyor. Suriyeliler, Türkiye'nin yardımları nedeniyle minnet duygularını da her fırsatta dile getiriyor.



İlçe merkezinde gıda ve giyim mağazasının yanında elektronik mağazaları ve kuyumcular da açılmaya başladı.



Çadır kentlerde yaşayan bazı Suriyeliler ise seyyar satıcılık yaparak ya da çadırlarda açtıkları iş yerlerinde kader ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.



Trafikte yoğunluğun da arttığı Cerablus'ta, akşam saatlerinde de halkın sokaklarda özgürce dolaştığı dikkati çekiyor.



Türkiye'ye minnettarlar



Türkiye'de 2 yıl kaldıktan sonra Cerablus'a dönen Rim Abit, Türkiye'de bulunduğu sürede Türkçeyi önemli ölçüde öğrendiğini söyledi.



Türkiye'de çeşitli işlerde çalıştığını, böylece Türkçeyi öğrenmesinin kolaylaştığını anlatan Abit, konuşmakta güçlük çekse de söylenenleri kolayca anlayabildiğini belirtti.



Rim Abit, Sağlık Bakanlığınca Cerablus'ta kurulan hastanede sekreter olarak göreve başladığını aktararak, Türkçesini daha da geliştirmek istediğini vurguladı.



Türkiye'ye minnettar olduğunu dile getiren Abit, "Türkiye bize kendi ülkemizde görmediğimiz güzellikleri verdi. Allah Türkiye'deki tüm dostlarımızdan razı olsun." diye konuştu.



Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD kontrolündeki Münbiç bölgesinden kaçarak Cerablus'a sığınan Muhammet İsa ise uzun yıllardır süren terör örgütlerinin ve Esed'in zulümlerine dayanacak güçlerinin kalmadığı bir dönemde Fırat Kalkanı Harekatı'nın başladığını dile getirdi.



Harekat kapsamında Cerablus'un özgürleştirilmesiyle birlikte ilçeye yerleştiklerini ifade eden İsa, "Çok şükür şimdi burada huzur ve güven içerisinde yaşıyoruz. Çoğu yakınımızı bombardımanda, çatışmalarda kaybettik. Artık sıra bize ne zaman gelecek diye bekliyorduk. Şükürler olsun rahat bir nefes alıp Cerablus'ta ölüm korkusu duymadan yaşıyoruz." şeklinde konuştu.