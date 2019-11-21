Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor
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Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesine sığınan Suriyeliler Suriyelilerin araçlarla Barış Pınarı Harekat bölgesine dönmeleri Memleketine dönen bir Suriyelinin toprağı öpmesi Memleketlerine dönen Suriyelilerle röportaj Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden...

21.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:28
Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor

Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesine sığınan Suriyeliler

Suriyelilerin araçlarla Barış Pınarı Harekat bölgesine dönmeleri

Memleketine dönen bir Suriyelinin toprağı öpmesi

Memleketlerine dönen Suriyelilerle röportaj Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki 'a sığınan Suriyeliler, gönüllü olarak Barış Pınarı Harekat bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor
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