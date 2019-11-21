Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor
Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesine sığınan Suriyeliler Suriyelilerin araçlarla Barış Pınarı Harekat bölgesine dönmeleri Memleketine dönen bir Suriyelinin toprağı öpmesi Memleketlerine dönen Suriyelilerle röportaj Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden...
Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesine sığınan Suriyeliler
Suriyelilerin araçlarla Barış Pınarı Harekat bölgesine dönmeleri
Memleketine dönen bir Suriyelinin toprağı öpmesi
Memleketlerine dönen Suriyelilerle röportaj Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan Suriyeliler, gönüllü olarak Barış Pınarı Harekat bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı.
Haber Videosu: Cerablus'a sığınan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönüyor