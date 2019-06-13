Cepte, yerli markaların pazar payı yok oluyor

Türkiye akıllı cep telefonu pazarının dünya geneline kıyasla gösterdiği en büyük farklılık, pazardaki marka çeşitliliğinin azalarak, tekelleşmenin artması. Bugün, Türkiye'de yerel üreticiler pazarın sadece 5'ini temsil ediyor... Didem Eryar Ünlü'nün haberi...