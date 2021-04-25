Çepnidere MASKİ'yle alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde 154 Mahalle Projesi kapsamında kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde 154 Mahalle Projesi kapsamında kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı. Genel Müdür Burak Aslay da, mahalleyi ziyaret ederek çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesini ziyaret etti. Aslay'a ziyaretinde, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak, MASKİ İlçe şefi Hüseyin Yelkenci, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, MHP İlçe Başkanı Gürhan Bostan, MHP Kadın Kolları Başkanı Senem Yıldız, Meclis Üyesi Hasan Koç ve teknik personel eşlik etti. Mahallede başlayan hizmetler için kurban kesilerek dualar edildi.

10 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre içme suyu hattı döşenecek

MASKİ Genel Müdürlüğü, Çepnidere Mahallesinde 10 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre de içme suyu hattı döşeyecek. Altyapı çalışmasının ardından 55 bin metrekare de üstyapı işine hayat verilecek. Çalışmalar tamamlandığında Çepnidere de altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşacak.

"Ömürlük altyapı çalışmaları yapılıyor"

İl genelinde alt ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün sizlere çok selamları var. Çalışmalar hayırlı uğurlu olsun. İlçemizin kanayan yarası olan evsel nitelikli atıksu kirliliğine son vermek için 46 milyon TL yatırım bedeli ile atıksu arıtma tesisi inşa ettik. Turgutlu'muzun çehresini değiştiren prestij caddelerinin altyapılarını modernize ettik. Kırsal mahallelerimizde öncelik sırasına göre alt ve üstyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Yeni ihalelerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Turgutlu'ya sadece MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 85 milyon TL yatırım yaptık. Tek olarak ihaleye çıktığımız Avşar ve Çepnidere'de 30 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Çalışmalarımız bittiği zaman uzun yıllar arıza için kazı bile yapılmasına gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı İnan Girgin, "Vesile olanlardan Allah razı olsun. Bütün Turgutlu'muza hayırlı olsun. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Alt ve üstyapısı yenilenen mahalleleri ziyaret ettiğimizde ne kadar güzel çalışmaların yapıldığını görüyorduk. Şimdi biz de uzun yıllar altyapı sıkıntısı yaşamayacağız" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı