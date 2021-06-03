Çepni: "Düğün salonlarında tedbirlere uymalıyız"

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu Başkan Vekili Aykut Çepni, 1 Haziran itibarıyla düğün salonlarının yeniden açılması ile ilgili açıklama yaparak, "Düğün salonlarında özlediğimiz düğünlere kavuşmak için hepimiz el birliği ile tedbirlere uymalıyız" dedi.

Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu Başkan Vekili Aykut Çepni, 1 Haziran itibarıyla düğün salonlarının yeniden açılması ile ilgili açıklama yaparak, "Düğün salonlarında özlediğimiz düğünlere kavuşmak için hepimiz el birliği ile tedbirlere uymalıyız" dedi.

Aykut Çepni, 1 Haziran itibarıyla düğün salonlarının yeniden açıldığını belirterek, işletme sahiplerine ve düğün yapacak olanlara uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kademeli normalleşme kararlarını açıkladığını hatırlatan Çepni, "Uzun bir süredir pandemi sebebi ile kapalı olan düğün salonlarımız 1 Haziran itibarıyla yeniden açıldı. 15 günlük süre içerisinde pandeminin seyrine ve vaka sayılarına göre yeniden süreç ile ilgili yeni kararlar alınacak. Bu süreçte düğün salonu işletmecileri olarak bizlere önemli görevler düşüyor. Salonlarımızda gerçekleşecek düğün ve nikah törenlerinde tüm pandemi tedbirlerine mutlak suretle uymamız gerekiyor. Bunun içinde düğün salonu işletmecilerimiz hijyen kuralları ile ilgili tüm hazırlıklarını aldı. Maske, mesafe ve dezenfektan gibi tedbirler salonlarımızda uygulanmaya devam edecek. Düğün ve nikah yapmak isteyen çiftler ve ailelerimize düğün salonlarının kapıları açıldı. Bu süreçte düğün salonlarında özlediğimiz düğünlere kavuşmak için hepimiz el birliği ile tedbirlere uymamız gerekiyor" dedi.

Aykut Çepni, açıklamasında ayrıca düğün salonlarına getirilen 1 saat sınırı, kapalı alanlarda 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetli ile düğün nikahların sınırlandırılması gibi kısıtlamaların, tedbirlere uyum ile birlikte vaka sayılarının düşmesi ile ilerleyen süreçte kaldırılmasını ümit ettiklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı