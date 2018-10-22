Gaziantep'teki çepniler arasındaki dayanışmayı ve birlikteliği sağlamak amacıyla 'Çepni buluşması' etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziantep Çepni Derneği yönetimi tarafından organize edilen etkinlikte binlerce çepni bir araya geldi. Gencolar Düğün Salonu'nda düzenlenen dayanışma etkinliğine katılan çepniler birliktelik mesajı verdi. Gaziantep Çepniler Derneği başkanlığına yeni seçilen Hüseyin Gürbüz, amaçlarının çepni toplumu arasındaki dayanışmayı artırmak ve seslerini daha fazla duyurmak olduğunu söyledi. Bir hafta önce kongre yaptıklarını ve başkanlığına seçildiğini belirten Gürbüz, "Anadolu Türkmenleri içerisinde önemli bir yer tutan ve birçok Türk devletinin kurulmasına öncülük eden Çepni Türkmenleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarımızı sürdürüyoruz. Derneğimizle birlikte Gaziantep'teki tüm çepnilerin bir çatı altında toplanması hedeflendi. Biz de yeni yönetimimizle birlikte bu birlikteliği devam ettirmek için gayret edeceğiz" dedi.

Gürbüz, önceliği eğitime vereceklerini ve dernek olarak eğitime yönelik etkinlikler düzenleyeceklerini dile getirdi. Gaziantep'te 50 bine yakın çepni olduğunu belirten Gürbüz, "Anadolu'nun dört bir tarafında hep var olan bir toplumuz. Gaziantep'te de büyük bir çepni topluluğumuz var. Bu topluluğumuzla birlikte dernek çatısı altında artık daha güçlüyüz. Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmalarımızı daha da artıracağız" diye konuştu.

Gaziantep Çepnileri Derneği'nin Hüseyin Gürbüz başkanlığındaki yeni yönetiminde ise Özgür Fırat, Mesut Altınbaş, Nadir Keskin, Önder Keskin Fırat, Mustafa Çelik, Ercan Özdemir yer aldı. Denetim kurulunda Mehmet Maşa, Süleyman Fırat, Halil Göçmen, disiplin kurulunda ise Hüseyin Çelik, Yusuf Yıldırım görev aldı. - GAZİANTEP