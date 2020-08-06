Ceplerde ve çantalarda saklı maskeler yüzlerle buluştu
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Ceplerde ve çantalarda saklı maskeler yüzlerle buluştu

Ceplerde ve çantalarda saklı maskeler yüzlerle buluştu Polis maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı Adana il genelinde gerçekleşen maske sosyal mesafe denetimlerinde vatandaş ve esnaflar ceplerinde ve çantalarında tuttukları maskeleri yüzlerine taktı.

Ceplerde ve çantalarda saklı maskeler yüzlerle buluştu
06.08.2020 16:46 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:51

Ceplerde ve çantalarda saklı maskeler yüzlerle buluştu

Polis maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı

ADANA - Adana il genelinde gerçekleşen maske sosyal mesafe denetimlerinde vatandaş ve esnaflar ceplerinde ve çantalarında tuttukları maskeleri yüzlerine taktı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, jandarma personeli, ilçe tarım müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ilçe genelinde sokak sokak gezerek denetimler gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye geneli büyük bir denetim yapılacak uyarısının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde de denetimler sabah erken saatlerde başladı. Gün boyu sürecek olan denetimlerde ilçedeki açık alanlar, iş yerleri, esnaflar banka önleri olmak üzere maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan herkes uyarılarak, maskeleri takıldı. İlçe bir çok vatandaş denetimle birlikte çantaların da ve ceplerinde taşıdıkları maskeleri polis zabıta ekiplerini görünce çıkarıp takmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar maskeyi takınca kendilerini kimsenin tanımayacağını iddia ederken bazı vatandaşlar sıcak olduğu için takmakta zorlandıklarını kaydetti. Denetimlerde bir çok vatandaş denetim ekiplerini görünce ceplerinde ve çantalarındaki maskeleri takarken ekipler maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi.

Kaynak: İHA

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