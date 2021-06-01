Cephe Giì‡Ydiì‡Rme Projesiì‡Nde Beklentiì‡Niì‡N Üzeriì‡Nde Sonuç Alindi

Giresun Belediyesi bir taraftan sosyal dokuyu güçlendirici çalışmalar yürütürken diğer taraftan da fiziki projeler üzerinde çalışıyor.

Giresun Belediyesi bir taraftan sosyal dokuyu güçlendirici çalışmalar yürütürken diğer taraftan da fiziki projeler üzerinde çalışıyor.

Şehrimiz turizminin gelişmesine katkıda bulunmak üzere gerçekleştirdiği çalışmalarına devam eden belediyenin cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma projesi ise Alparslan Caddesi ile Osmanağa Caddesi güzergahı (Bulancak Durağı - Keşap Durağı ) arasında devam ediyor.

Giresun Belediyesi ve İller Bankası ortak finansmanı ile gerçekleşecek projeyle birlikte görüntü kirliliği bertaraf edilip, şehirde özgün mimarinin ön planda olduğu estetik, modern bir panoramik görünüm kazandırılması amaçlanıyor. Binaların dış cepheleri sosyal dokuya uygun boyalarla restore edilirken, tenteler ve tabelalarda tek tip hale getiriliyor.

Kent estetiğini göz önünde bulundurarak uygulanan projede beklentinin üzerinde sonuç alınırken, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise tüm yaşam alanlarının temiz, düzenli ve konforlu hale gelmesi adına yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade etti.

Son aşamasına girilen ve tamamlanmak üzere olan projeyle birlikte şehrin girişinde yer alan caddelerde bütünlük sağlanacağının altını çizen Başkan Şenlikoğlu: "Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimiz için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam etmekteyiz. Şehrimizin görünümünü daha da güzelleştirmeye, iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda güzel görünen, estetik ve yaşanılabilir bir Giresun'a sahip olup refah ve huzurlu bir yaşam sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Habermetre