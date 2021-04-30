Cephanelikle yakalanann şahıs serbest kaldı
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Cephanelikle yakalanann şahıs serbest kaldı

Cephanelikle yakalanann şahıs serbest kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde evinden ve işyerinden cephanelik çıkan şahıs adlı kontrol şartıyla serbest kaldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evinden ve işyerinden cephanelik çıkan şahıs adlı kontrol şartıyla serbest kaldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı ile ilgili mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışma neticesinde 2 gün önce Fener ve Altınkaya Mahallelerinde M.K'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde;1 adet yivli piyade tüfeği,

4 adet ruhsatsız tabanca,1 adet kuru sıkı tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği,9 adet tabanca şarjörü, 297 adet piyade tüfeği fişeği, 444 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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