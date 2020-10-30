Cephanelik gibi silah operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Cephanelik gibi silah operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

30.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:35

Samsun'da polisin düzenlediği silah operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da polisin düzenlediği silah operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 SKM silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak suçu ile ilgili olarak yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Samsun il merkezi ve Çarşamba ilçesinde 3 gün önce sabah 43 ekip ve 120 polisin katıldığı toplam 28 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve yapılan aramalarda, 22 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 116 adet şarjör, bin 550 adet değişik çaplarda fişek, 7 adet tabanca namlusu, 21 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tüfek namlusu, 167 adet tüfek kartuşu, 7 adet kurusıkı tabanca, 205 adet kurusıkı tabanca fişeği, 193 gr esrar ve 1 adet esrarlı sigara, 2 adet sentetik hap, 1 adet Muşta, 1 adet kama, 1 adet kasatura, 18 adet ses fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 19 kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan 13 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 6 kişi ise bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

-İHA-

Cephanelik gibi silah operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
Cephanelik gibi silah operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
Cephanelik gibi silah operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi
Cephanelik gibi silah operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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