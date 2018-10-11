Cephanelik Gibi Evin Sahibi Tutuklandı

Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda evinde adeta cephanelik ele geçen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Vezirköprü ilçesi Taşkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Milli Eğitimden emekli memur olan Tuncay K.'nın (53) evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 58 adet Kalaşnikof mermisi, 15 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca kabzası aparatı, 11 adet tabanca mermisi, 2 adet muşta, 15 adet 6136 SKM kapsamında olduğu değerlendirilen bıçak, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 15 adet 2863 SKM kapsamında olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet define arama dedektörü ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan Tuncay K., bugün Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Tuncay K., tutuklanarak Vezirköprü Cezaevine gönderildi. - SAMSUN