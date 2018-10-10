Cephanelik Gibi Ev

Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, evde cephanelik gibi silah ve mermi ele geçirildi.

Olay, Vezirköprü ilçesinin Taşkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda milli eğitimden emekli memur olan Tuncay K.'nin (53) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 58 adet Kalaşnikof mermisi, 15 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca kabzası aparatı, 11 adet tabanca mermisi, 2 adet muşta, 15 adet 6136 SKM kapsamında olduğu değerlendirilen bıçak, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 15 adet 2863 SKM kapsamında olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili Tuncay K. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - SAMSUN