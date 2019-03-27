Cephanelik Ele Geçirilen Operasyonda 1 Tutuklama

Mardin'de çok sayıda silah ve mühimmat ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Mardin'de önceki dün düzenlenen ve cephanelik ile tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklanırken, diğer 2 zanlının adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan emniyet güçleri, gerçekleştirilen operasyonun görüntülerini basınla paylaştı. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen mühimmatların toprağa ve duvarların içine gizlendiği belirlendi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Kaynak: İHA